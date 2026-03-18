Macron alerta del "peligro de los extremos" en la formación de alianzas tras las elecciones municipales

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha alertado este miércoles del "peligro de los extremos" en la configuración de alianzas entre partidos para formar gobiernos tras las elecciones municipales que han tenido lugar recientemente en el país y que permiten dibujar unas presidenciales polarizadas de cara a 2027.

"Los acuerdos con partidos de extremos en ambas partes del espectro político siguen siendo peligrosos para la República francesa", ha indicado Macron, según declaraciones de la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, según ha recogido el diario 'Le Figaro'.

En este sentido, ha destacado la importancia de que "nadie olvide que el extremismo, independientemente de dónde se halle, sigue siendo un peligro". "Los acuerdos entre partidos no deben dejar de lado ciertos principios republicanos", ha aseverado días después de que los resultados hayan arrojado luz sobre un panorama político que vira cada vez más hacia los extremos.

Los comicios han llevado a la extrema derecha de la mano de Agrupación Nacional a pasar a la segunda vuelta, que se celebrará el 22 de marzo, si bien socialistas y republicanos han resistido y el avance de la ultraderecha y está previsto que se repartan la mayoría de las alcaldías.

Así las cosas, todo apunta a que Agrupación Nacional y La Francia Insumisa podrían convertirse en la llave de gobierno en muchas ciudades, si bien la izquierda francesa ha logrado consolidar su posición en las principales ciudades del país, incluyendo París, donde la coalición formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista Francés y Ecologistas, liderada por Emmanuel Grégoire, ha logrado un 37,9% de los votos en la primera vuelta electoral.

En el caso de Marsella, el candidato más votado ha sido Benoît Payan (36,7%), también al frente de una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, aunque en esta ocasión la coalición de izquierdas tiene un estrecho margen sobre el candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (35,02%), lo que hace temer que finalmente la localidad caiga en manos de la extrema derecha.