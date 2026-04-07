Macron anuncia el regreso a Francia de dos ciudadanos liberados en Irán tras ser condenados por espionaje

El presidente francés, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes el regreso al país de dos ciudadanos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, puestos en libertad bajo fianza el pasado mes de noviembre tras ser condenados por cargos de espionaje en Irán.

"Cécile Kohler y Jacques Paris son libres y están de camino a Francia, tras tres años y medio de cautiverio en Irán. Esto supone un alivio para todos nosotros y, por supuesto, para sus familias", ha informado el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

Macron ha trasladado su agradecimiento a Omán por los "esfuerzos de mediación" para liberar a la pareja, que se encontraba bajo "libertad condicional" en la Embajada de Francia en Teherán tras ser liberada en noviembre de la prisión de Evin.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot, ha asegurado en redes sociales que tanto Kohler como Paris han expresado durante una conversación telefónica su "emoción y alegría" por regresar al país y reunirse con sus seres queridos.

"Nos enorgullece el arduo trabajo realizado por los equipos del Ministerio para lograr este resultado. Agradecemos a nuestro embajador y al personal en Teherán, quienes, en condiciones extremadamente difíciles, garantizaron la seguridad de nuestros ciudadanos y su salida segura de Irán", ha dicho.

Ambos fueron condenados a mediados de octubre a largas penas de cárcel por trabajar para los servicios de Inteligencia de Francia y llevar a cabo labores de espionaje para Francia e Israel, una sentencia dictada cerca de una semana después de que Irán desvelara conversaciones en marcha con Francia para este intercambio de presos.

Las autoridades iraníes habían expresado previamente su deseo de intercambiar a la traductora iraní Mahdié Esfandiari --condenada en febrero por apología del terrorismo en Francia tras impulsar una campaña en redes sociales en apoyo a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel-- por la pareja de franceses.