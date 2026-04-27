Macron avanza contactos con Irán para instar a la reapertura de Ormuz "los próximos días"

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reciente reunion en el palacio del Elíseo. - Europa Press/Contacto/Michtof

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que mantendrá contactos con las autoridades de Irán, después de haber hablado recientemente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para insistir en la apertura en "los próximos días" del estrecho de Ormuz aprovechando el alto el fuego.

"Estoy convencido de que es importante poder reabrir, por ambas partes, el tráfico para permitir que el gas, el petróleo, los fertilizantes y las mercancías puedan atravesar ese estrecho, porque eso afecta a la economía mundial", ha asegurado en declaraciones a su llegada a Andorra para una visita oficial.

Macron, que ha avanzado que retomará los contactos con Teherán en las próximas horas, ha incidido en que la comunidad internacional respalda la apertura del paso y los esfuerzos liderados por Reino Unido y Francia para una misión naval que vigile el tránsito por el estratégico paso.

"Por lo tanto espero que las partes implicadas logremos convencerlas en los próximos días", ha indicado sobre sus contactos con Irán y Estados Unidos tras defender que la coalición puesta en pie por Londres y Paris busca "asegurar y estabilizar" el paso.

Según ha reconocido, la tensión en Ormuz se mantiene pese al paso "positivo" del alto el fuego en vigor sin fecha fija que ha apuntado Trump. "Durante este alto el fuego y estas conversaciones, hacemos todo lo posible para que el tráfico pueda reanudarse de manera normal", ha subrayado, en referencia a la situación en el estrecho.

Igualmente, el presidente francés ha reivindicado que Líbano está incluido en el marco de la tregua, incidiendo en que resulta "necesario" que las conversaciones directas entre las autoridades libanesas y las israelíes "puedan avanzar".