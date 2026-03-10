Macron convoca para esta tarde otra reunión del Consejo de Defensa ante el avance de la ofensiva en Irán

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Nicolas Landemard/Le Pictorium v / DPA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado para este martes por la tarde otra reunión del Consejo de Defensa para abordar los últimos acontecimientos en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, donde deja ya más de 1.200 muertos.

Así lo ha confirmado el Elíseo, que ha matizado que el encuentro tendrá lugar a las 18.30 horas (hora local) y que permitirá abordar, también, la situación en otros puntos de Oriente Próximo, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

Esta reunión --que se ha visto precedida por otras similares la semana pasada-- tiene lugar once días después del inicio de la ofensiva contra Irán. Entre los muertos por los ataques figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

Este mismo martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recalcado que el derrocamiento de las autoridades de Irán "depende del pueblo iraní" y ha reiterado que la ofensiva en marcha acerca la posibilidad de "un cambio" en la cúpula de poder en el país asiático.