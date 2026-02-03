Macron, sobre la crisis en Irán: "Son los pueblos los que cambian a su Gobierno"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a su colega eslovaco en el Eliseo. - Europa Press/Contacto/Lionel Urman

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha asegurado este martes en plenas tensiones entre Estados Unidos e Irán y ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de lanzar un ataque si Teherán no se sienta a negociar el acuerdo nuclear que "son los pueblos los que cambian a su Gobierno".

"La responsabilidad de Irán a día de hoy es respetar a su pueblo frente a la revolución que aún continúa y a la terrible represión que hemos visto", ha señalado el líder francés en declaraciones a la prensa en una explotación agraria en el departamento de Alto Saona, en el este de Francia.

Así las cosas, ha asegurado que se trata de que la República Islámica "respete a su pueblo, libere a los presos políticos y retome las discusiones sobre la cuestión nuclear y sobre la estabilidad regional".

En todo caso, Macron ha insistido ante los tambores de guerra en la región que los cambios de sistema "no se decretan desde un micrófono por el presidente de la República Francesa". "Creo en la soberanía de los pueblos, y por lo tanto son los pueblos los que cambian su gobierno", ha indicado, desmarcándose de la estrategia de Trump de ejercer máxima presión sobre Teherán para promover la caída del régimen.

PRESENCIA FRANCESA EN LA REGIÓN

Respecto a las repercusiones de la crisis en Irán para las tropas francesas que se encuentran en el golfo Pérsico, Macron ha señalado que el país sigue "muy atento la situación" y siempre prioriza la seguridad de sus militares.

La presencia militar permanente en Abu Dabi contribuye a la lucha contra el terrorismo y a formar a los ejércitos de los países de la región, ha argumentado.

"Los ejércitos franceses, dondequiera que estén, se encuentran en las situaciones de seguridad más reforzadas. Esto es lo que hemos evaluado con varios de nuestros aliados y socios en los últimos días. Y hemos tomado todas las disposiciones para que quienes están allí desplegados estén en las condiciones óptimas de seguridad", ha recalcado.