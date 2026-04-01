Macron defiende la "previsibilidad" de Europa frente a potencias que toman decisiones "sin avisar"

1074631.1.260.149.20260401114556 El presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, en París. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido en su visita oficial en Japón la "previsibilidad" de Europa en contraste con las acciones de potencias que toman decisiones "sin avisar", en referencia a Estados Unidos, que actuó de forma unilateral en Irán.

En un foro en Tokio con líderes empresariales e inversores japoneses, el presidente galo ha hecho un llamamiento a una convergencia de las estrategias económicas europeas y japonesas "sin depender de ninguna potencia hegemónica".

Macron ha recalcado la "previsibilidad" de Europa pese a que en ocasiones el continente sea percibido como "más lento que otros". "La previsibilidad tiene valor, y lo hemos demostrado en los últimos años, y me atrevería a decir también en las últimas semanas: estamos donde saben que vamos a estar", ha afirmado, según declaraciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

En este sentido, ha contrapuesto la posición europea con los bandazos de Estados Unidos, al que no ha mencionado explícitamente pero sí ha recordado que hay potencias que van "más rápido", pero son más imprevisibles.

"No sabes si seguirán en esa posición pasado mañana, o si mañana no tomarán una decisión que pueda perjudicarte sin siquiera avisarte", ha indicado, en alusión a la ofensiva contra Irán de la que Washington no informó a sus socios en la OTAN.

Francia viene defendiendo la vía diplomática para poner fin a la guerra en Irán y garantizar la libre navegación por pasos estratégicos como el estrecho de Ormuz y ha criticado que Estados Unidos diera pasos por su parte sin informar sobre sus planes en Irán.