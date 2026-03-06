Macron habla con los líderes de Siria, Líbano e Irak para trasladar su apoyo contra los contraataques de Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido este viernes conversaciones con el presidente de Siria, Ahmed al Shara; el presidente de Líbano, Joseph Aoun y el primer ministro iraquí, Mohamed Shia Al Sudani, para trasladar el respaldo de París contra los contraataques iraníes que están alcanzando posiciones israelíes y estadounidenses en sus países.

Macron ha trasladado a Aoun su apoyo ante los bombardeos israelíes que llevan días asolando el país después de que las milicias de Hezbolá decidieran incorporarse a los combates contra Israel.

El presidente francés, además, ha condenado el último ataque de este viernes contra la misión de paz de la ONU, la FINUL, después de que dos 'cascos azules' ghaneses resultaran heridos tras un ataque con misiles bajo investigación.

"Condeno enérgicamente el inaceptable ataque perpetrado hoy contra miembros de su contingente. Francia mantendrá su compromiso con esta misión", ha dicho.

Por lo demás, "Francia trabaja con sus socios para evitar que el conflicto se extienda más en la región. Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Siria y del Líbano, así como de todos los países de la región", ha explicado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

"Los continuos esfuerzos de desestabilización no pueden dar cabida al terrorismo. Francia garantizará que así sea", ha añadido.