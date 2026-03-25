Macron pide a Irán que participe "de buena fe" en las negociaciones para la desescalada en Oriente Próximo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha urgido este martes a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a que el país asiático participe "de buena fe en las negociaciones" --en medio del proceso abierto con Estados Unidos-- en aras de abrir una vía hacia la desescalada y generar, a su vez, un contexto que satisfaga las "expectativas" de la comunidad internacional en relación a su programa nuclear y de misiles balísticos.

"He instado a Irán a participar de buena fe en las negociaciones, con el fin de abrir una vía para la desescalada y proporcionar un marco que satisfaga las expectativas de la comunidad internacional con respecto al programa nuclear y de misiles balísticos de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional", ha manifestado el mandatario galo a través de sus redes sociales, tras mantener una conversación con Pezeshkian.

A su vez, el líder del Ejecutivo francés ha reiterado la petición lanzada a Teherán hace poco más de una semana en la cual reivindicaba la "absoluta necesidad" de "poner fin" a los "inaceptables ataques" contra los países de la región, al tiempo que ha abogado por tratar de "preservar la energía e infraestructura civil" y por el restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, punto estratégico del comercio internacional petrolero que actualmente se encuentra bloqueado de facto por el Ejército de Irán.

En última instancia, Macron ha vuelto a exigir a la Administración iraní que permita el regreso a Francia "lo antes posible" de sus "compatriotas" Cécile Kohler y Jacques Paris, quienes fueron detenidos en 2022 en Irán con cargos de espionaje, siendo liberados el 4 de noviembre de 2025, cuando el propio Macron anunció que habían salido de la prisión de Evin y se dirigían a la Embajada francesa en Teherán.