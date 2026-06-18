Macron reclama a Netanyahu "responsabilidad y racionalidad" para Líbano

Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha reclamado este jueves al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, actúe con "responsabilidad y racionalidad" toda vez el acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán incluye el cese "inmediato y permanente" de hostilidades también en Líbano, donde al menos tres personas han muerto a manos del Ejército israelí durante la jornada.

"El presidente (estadounidense, Donald) Trump ha dado señales de un cambio de actitud hacia el primer ministro Netanyahu en los últimos días. Creo que la paz solo puede construirse sobre esta base", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión France 2 en la que ha defendido que en "Líbano, Benjamin Netanyahu debe demostrar sentido de la responsabilidad y racionalidad".

En este sentido, el jefe del Elíseo ha recordado a Netanyahu que la seguridad de su país "no puede garantizarse mediante la conquista de territorios vecinos" y que su política hacia Líbano, así como la Franja de Gaza y Cisjordania, es "contraria a los intereses de Israel, ya que aviva el resentimiento y la violencia entre todas las poblaciones de la región".

Por ello, ha manifestado su voluntad de "movilizar rápidamente a la comunidad internacional para ayudar al Ejército libanés a recuperar el control de su territorio" ahora que se presenta una "nueva fase" de negociaciones y en la que el alto el fuego alcanzado "vale para Hezbolá, vale para Irán, vale para Israel".

En alusión al acuerdo preliminar firmado en la víspera por los presidentes iraní y estadounidense, Masud Pezeshkian y Donald Trump respectivamente, Macron ha descartado dar por finalizado el conflicto. "No creo que podamos decir que esta guerra ha terminado por completo. (...) Al final de los 60 días de negociaciones, veremos si Irán es menos peligroso que antes", ha declarado.