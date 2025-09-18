Macron sostiene que Israel está "destruyendo completamente su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

El inquilino del Elíseo califica de fracaso la operación militar israelí

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sostenido este jueves que la ofensiva del Ejército israelí en la Franja de Gaza está "destruyendo completamente la imagen y credibilidad" de Israel ante la opinión pública mundial, debido a las cifras de víctimas civiles, que suman más de 65.100.

En una entrevista con la cadena de televisión israelí Channel 12, ha declarado que Israel está "está causando tantas bajas y víctimas civiles que están destruyendo completamente la imagen y la credibilidad de Israel, no sólo en la región sino en la opinión pública de todo el mundo".

"Israel ha logrado resultados excepcionales en materia de seguridad y restauró su credibilidad en la región frente a Hezbolá, Hamás y otros grupos terroristas clave en la región, pero llevar a cabo este tipo de operación en Gaza es totalmente contraproducente y, debo decirlo, un fracaso", ha dicho, en referencia a la ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza.

Macron ha dicho que, a pesar de que el Ejército israelí ha "obtenido resultados muy concretos e importantes" al "eliminar a muchos de los principales líderes de Hamás en Gaza y tuvieron u impacto muy tangible en la cúpula de la organización terrorista", pero se han incorporado numerosos milicianos a sus filas, hasta el punto de que "hoy tienen exactamente la misma cifra".

SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

También ha afirmado que el Gobierno de Benjamin Netanyahu, y "en especial algunos ministros", tienen como objetivo "destruir la posibilidad de la solución de dos Estados". Con este argumento ha defendido su decisión de reconocer este mes a Palestina como Estado.

"Sinceramente, probablemente deberíamos haberlo hecho antes, incluido antes del 7 de octubre", ha reconocido, en referencia a los ataques perpetrados en dicha fecha de 2023 por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí.

A su vez, ha rechazado que esté ayudando a Hamás, con las críticas sobre que la milicia ha conseguido poner de nuevo el conflicto palestino-israelí sobre la mesa: "El objetivo de Hamás nunca ha sido tener dos Estados, como proponemos (...) Quieren un Estado islamista y quieren destruir Israel".

"Para mí, el reconocimiento es un proceso", ha aclarado, matizando que la Autoridad Palestina --que ha prometido su reforma-- ha condenado los ataques del 7 de octubre y que ha pedido la desmilitarización del grupo palestino. "El reconocimiento del Estado palestino es la mejor forma de aislar a Hamás", ha zanjado.