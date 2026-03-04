Macron traslada a España su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica" de Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), a su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebra en el Palacio del Elíseo, a 6 de enero de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha trasladado este miércoles a Pedro Sánchez su "solidaridad" ante las "recientes amenazas de coacción económica", después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera sobre la mesa la posibilidad de romper relaciones comerciales con Madrid.

Fuentes del Elíseo han indicado que Macron ha mantenido una conversación telefónica con Sánchez en la que "le ha trasladado la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coacción económica de las que España fue objetivo" la víspera.

Trump destacó el martes durante una comparecencia junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, que España "está siendo terrible" como aliado y tachó de "poco amistosa" la postura del Gobierno español de no permitir a Estados Unidos usar las bases de Morón y Rota para lanzar la ofensiva contra Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio", insistió, para asegurar después que su Administración "no quiere tener nada con España" e insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España", incluida la posibilidad de un "embargo", sin más detalles.

A primera hora de este miércoles, la Comisión Europea ha expresado su plena solidaridad con España y reafirmado su disposición a "actuar si es necesario" para proteger los intereses de la Unión Europea (UE), ante las citadas amenazas de Trump, esta vez en represalia por no permitir el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar Irán.

El propio Macron destacó el martes que la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán fue llevada a cabo "al margen del Derecho Internacional" y que París "no puede aprobarla".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.