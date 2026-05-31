Macrooperación policial se salda con más de 1.200 detenidos en todo Chile

Archivo - Bandera chilena en Santiago de Chile, capital del país - Europa Press/Contacto/Adrien Vautier - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chilenas han detenido a más de 1.200 personas en el marco de un amplio operativo policial desarrollado de forma simultánea en todo el país, una operación coordinada entre el Gobierno, la Fiscalía y Carabineros que ha tenido como principal objetivo localizar a individuos con órdenes judiciales pendientes y reforzar las labores de prevención delitos.

El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, ha notificado y aplaudido los resultados de la intervención, que se ha extendido por las 16 regiones de del país y ha contado con la participación de miles de efectivos policiales: "Hemos concretado un megaoperativo exitoso con 1.220 detenciones a nivel nacional", ha señalado en declaraciones a los medios.

Más tarde, el propio Jouannet ha destacado en redes sociales el alcance del dispositivo. "Más presencia policial. Más seguridad. Hoy informé los resultados de una nueva ronda nacional de servicios preventivos: 1.220 detenidos, con 4.858 carabineros desplegados y 1.270 medios logísticos en todo Chile", ha matizado.

La operación ha comenzado a desarrollarse esta semana de forma simultánea en distintos puntos del país y durante las actuaciones policiales se han llevado a cabo asimismo decenas de miles de controles preventivos a peatones y conductores con el objetivo de identificar a personas requeridas por la Justicia, según ha recogido la prensa local.

Además, las fuerzas de seguridad han efectuado registros en varias decenas de inmuebles vinculados a investigaciones en curso, especialmente en las áreas metropolitanas de Santiago y Valparaíso, donde se ha concentrado una parte significativa de las diligencias.

Como resultado de las actuaciones, han informado también las autoridades, se han incautado alrededor de 55 kilogramos de sustancias estupefacientes, así como de 64 armas de fuego, más de 300 municiones y cerca de 200 vehículos.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Pública ha revelado que otros operativos conjuntos realizados junto a la Policía de Investigaciones (PDI) habrían elevado el número total de arrestos por encima de los 1.400. Según datos oficiales, una parte relevante de los detenidos correspondía a personas buscadas por la Justicia, incluidas algunas vinculadas a delitos graves.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha subrayado la importancia de estas actuaciones y ha agradecido la labor de las fuerzas policiales.

"Anoche, en solo cuatro horas, más de 5.500 agentes policiales realizaron más de 44.000 controles y fiscalizaciones; 1.400 detenidos, varios de ellos por órdenes pendientes incluso por homicidios, otros detenidos por flagrancia. Agradecer a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que están haciendo su trabajo para cuidar a la ciudadanía", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario chileno 'La Tercera'.

Las autoridades han adelantado que este tipo de despliegues continuarán realizándose de manera periódica como parte de la estrategia gubernamental para reforzar la seguridad y perseguir a personas con causas judiciales pendientes.