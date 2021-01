Maduro reconoce que la dolarización de la economía venezolana alcanza el 18 por ciento

Denuncia la contratación de grupos de presión en Estados Unidos para que con Biden se mantenga la política de Trump hacia Venezuela

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha revelado que la dolarización de la economía del país alcanza ya al 18,6 por ciento de las transacciones y ha destacado que esta medida ha sido una "válvula de escape" para el país.

"Ha surgido una economía antes subrepticia, ahora abierta y pública, donde se maneja el dólar, sobre todo a nivel comercial (...). El dólar ha funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la satisfacción de necesidades de importantes sectores de la vida venezolana... Ha sido una válvula de escape", ha apuntado en una extensa entrevista con el periodista hispano-francés Ignacio Ramonet publicada por el diario mexicano 'La Jornada'.

En concreto, ha explicado que el 77,3 por ciento de las transacciones comerciales del país durante el año 2020 se hicieron en bolívares por métodos de pago digital. "Para que tú veas el peso de la moneda nacional todavía, y la vamos a recuperar", ha argumentado. "Sólo el 18,6 por ciento se hizo en efectivo en divisas convertibles, fundamentalmente dólar", ha explicado.

"Quiere decir que el dólar es una válvula de escape. No se puede decir que Venezuela es, como Ecuador por ejemplo, una economía dolarizada. No depende del Departamento del Tesoro estadounidense como Panamá. No", ha subrayado.

SEÑALA A LA UE

Además, Maduro se ha referido al "extremismo de la oposición, a la exclusión de la oposición de la vida política del país, del abandono de sus espacios naturales y de sus votantes", en referencia al llamamiento opositor a la abstención en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre.

"Buena parte de la culpa (...) la tienen la Unión Europea y los gobiernos de Europa. No sólo Donald Trump, porque quien le ha seguido el coro a Donald Trump ha sido la Unión Europea, apoyando todas las políticas de barbarie, de extremismo de derecha, todas las políticas insensatas, impresentables", ha apuntado.

Así, ha animado a los países europeos a intentar influir en la oposición venezolana para que vuelva a hacer política institucional. "Buena parte de que la derecha venezolana, la oposición, entre en una política de sensatez, de participación, de diálogo tiene que ver con esa Unión Europea que influye tanto en las mentes de esos dirigentes políticos de ese sector de la oposición. Ojalá que la Unión Europea les hable de diálogo y les ayude a reflexionar y a rectificar", ha afirmado.

En ese sentido, ha recordado que en 2022 cabe la posibilidad de que se reúnan las firmas para la celebración de un referéndum revocatorio contra su mandato. "Si alguien de la oposición quisiera recoger las firmas, y las recogiera, cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, nosotros, el 2022, tendríamos un referéndum revocatorio, iríamos a medirnos a pulso también", ha explicado, y en 2024 "llueva, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales", ha remachado.

FUTURO SIN TRUMP

"Trump se va... Vamos a ver si con la salida de Trump se van también sus políticas nocivas y extremistas contra Venezuela... Vamos a ver...", ha afirmado en referencia al relevo presidencial en Estados Unidos previsto para el 20 de enero.

En ese sentido, ha manifestado la esperanza de que haya un cambio. "Yo siempre he dicho: ojalá con la partida de Trump se vayan sus políticas extremistas, crueles contra Venezuela, ojalá, y se restablezca el diálogo con (Joe) Biden y con los Estados Unidos en función de una agenda constructiva. Ojalá, ojalá", ha declarado.

Sin embargo, ha advertido de que la oposición está ya trabajando para que continúe la política hostil de Washington hacia Venezuela, en particular a través del opositor Leopoldo López y grupos de presión o 'lobbies'.

"Hay mucho lobby. A mí me llegó una información ayer a propósito de este ladrón y asesino llamado Leopoldo López: está contratando, en Washington, a dos empresas de lobby cercanas al Partido Demócrata para que empiecen a hacer lobby en favor del extremismo venezolano de derecha ante el nuevo gobierno de Biden", ha indicado.