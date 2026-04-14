Magyar afirma que Hungría hizo historia y reitera "el cierre de una pesadilla de dos décadas"

El líder de Tisza, Peter Magyar, ofrece una rueda de prensa en Budapest tras su triunfo electoral. - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Tisza y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha afirmado este martes que la "nación húngara" ha hecho "historia" con las elecciones de este domingo, que le han dado una arrolladora victoria con la que controlará dos tercios del Parlamento, al tiempo que ha reiterado "el cierre de una pesadilla de dos décadas", en referencia al mandato de Viktor Orbán.

"La nación húngara hizo historia el 12 de abril de 2026. Este día inolvidable fue tanto el cierre de una pesadilla de dos décadas como el resultado de nuestros dos años juntos, una larga marcha y el despertar de Hungría", ha afirmado el dirigente conservador en un mensaje en redes sociales que ha dedicado a los votantes y todos los colaboradores de su campaña.

Así ha tenido palabras de agradecimiento para "todos los que contribuyeron de cualquier manera al renacimiento" de Hungría y a quienes "creyeron firmemente" en la capacidad de Tisza para derrotar al hegemónico Fidesz, en las elecciones legislativas, para "juntos ser capaces de recuperar Hungría".

"Gratitud y gracias a vosotros por estar con nosotros en los momentos más difíciles y en los días grises", ha señalado Magyar, quien desde que se hizo con la victoria electoral viene insistiendo en un rápido traspaso de poderes y en ponerse manos a la obra para enterrar la era Orbán, toda vez que la amplia mayoría parlamentaria le permitirá abordar reformas de calado.

Asimismo, en otra nota, el líder de Tisza ha confirmado su vuelta a un medio de comunicación público tras incidir en su ausencia durante el último año y medio. "Nada dura para siempre. Después de un año y medio, mañana seré invitado por los medios de comunicación 'públicos'", ha señalado, tras anunciar que dará una entrevista a la emisora estatal Kossuth Rádió.

En su primera gran rueda de prensa tras alzarse con la victoria electoral, Magyar, ha prometido este lunes abrir una nueva era en el país tras constatar que el lugar de Hungría "era, es y será" en Europa y comparar los comicios de este domingo con el referéndum de adhesión al bloque europeo que se celebró en la misma fecha en 2003.

En una extensa rueda de prensa, Magyar subrayó su intenciónd de mirar a Bruselas tras incidir en que las votaciones han confirmado el lugar de Hungría en Europa. "Quizás lo más importante que decidieron fue que el lugar de Hungría era, es y será en Europa", señaló, después de que la deriva autoritaria del primer ministro, Viktor Orbán, y sus constantes choques con las autoridades comunitarias acabasen convirtiendo las elecciones húngaras en un plebiscito sobre la Unión Europea.