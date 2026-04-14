Zelenski apuesta por el "pragmatismo" en las futuras relaciones con la Hungría de Magyar

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apostado este martes por el "pragmatismo" en las futuras relaciones con el próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ganador este domingo de unas elecciones parlamentarias históricas que han puesto fin a 16 años de mandato de Viktor Orbán.

Zelenski ha remarcado la necesidad de reforzar las relaciones entre ambos países vecinos, tras estos últimos años en los que se ha topado con la beligerancia de un Viktor Orbán que ha boicoteado y ralentizado muchas iniciativas que se presentaban en el seno de la Unión Europea para apoyar a Ucrania en la guerra.

"Desde el pragmatismo se pueden forjar relaciones amistosas, sobre la base de acuerdos, cooperación y respeto mutuo. Esto solo beneficia a ambos países", ha propuesto el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín, recoge la agencia Ukrinform.

"Estamos dispuestos a reunirnos cuando el nuevo primer ministro esté listo", ha dicho Zelenski, quien ha remarcado las "buenas relaciones" que históricamente han mantenido ambos pueblos. "Debemos mantener estos vínculos y complementarnos mutuamente, somos vecinos", ha afirmado.

El partido conservador Tisza (Respeto y Libertad) de Magyar se impuso este domingo con más del 52% de los votos a Fidesz de Viktor Orbán, poniendo así punto y final a 16 años de mandato, durante los que ha protagonizado choques con Bruselas y otros Estados miembros a razón del apoyo a Ucrania.

Este lunes, en su primera rueda de prensa internacional, Magyar prometió que Hungría será un "socio constructivo" durante los próximos años y enfatizó el carácter europeísta de su país pese a lo que la "propaganda" anterior ha querido mostrar. Asimismo, ha abierto la puerta a reunirse con el presidente ucraniano.

No obstante, se ha mostrado en contra de una adhesión acelerada de Ucrania a la UE y a favor de que Hungría quede exenta de participar en el plan de ayuda de 90.000 millones de euros debido a su propia situación económica. "Sencillamente no podemos permitirnos contraer nuevos préstamos ahora mismo", ha afirmado.

Con respecto a estos fondos, Merz ha insistido a Hungría en que se deben desembolsar de manera inmediata para financiar la defensa de Ucrania a largo plazo y ha adelantado que la Unión Europea ya trabaja en sacar adelante el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, bloqueado también por Orbán en su momento.

"Los fondos para la ayuda militar deben desembolsarse rápidamente. Ucrania necesita el dinero urgentemente", ha afirmado el canciller , según recoge DPA.

Merz también se ha referido a las elecciones de este domingo en Hungría como una cita "histórica" e "importantes" para Ucrania, en las que los húngaros hicieron un ejercicio de "libertad" que no se veía desde 1989, en referencia al año en el que se puso fin a la etapa como país satélite de la Unión Soviética.