Magyar ironiza con la idea de Orbán como jefe de la ONU: "Salvo que la quieran convertir en un grupo criminal"

Archivo - Peter Magyar, primer ministro de Hungría. - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha afirmado este jueves que a menos que quieran convertir a Naciones Unidas en una "organización criminal" no ve a su antecesor, Viktor Orbán, al frente de la misma, tal y como se especuló desde Washington.

Magyar ha señalado que Naciones Unidas, al igual que otras organizaciones globales, tiene muchos defectos, pero nadie ha propuesto acabar con ellas. "Si ese fuera el objetivo, entonces considera que el nombramiento de Viktor Orbán es un buen punto de partida", ha ironizado, según recoge el portal Vilaggazdasag.

Asimismo, Magyar ha añadido que "salvo que alguien quiera convertirla en una organización criminal", Orbán no debería dirigir la ONU y ha recordado que son ya tres los ministros de su gobierno los que han sido encarcelados por corrupción.

"Nos robaron dinero y convirtieron a Hungría en el país con el mayor nivel de corrupción de Europa. Creo que sería inapropiado que él dirigiera la ONU. A menos que quieran poner precisamente a una persona así allí", ha valorado en una rueda de prensa con su homólogo checo, Andrej Babis, celebrada en Praga.

El diario 'The Wall Street Journal' reveló, según fuentes de la Casa Blanca, que Orbán habría sido sondeado para reemplazar a António Guterres con el beneplácito de las tres grandes potencias del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia y China.