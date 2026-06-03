Magyar señala que Europa puede contar con Hungría y se propone reconstruir las relaciones con Francia

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, en su reciente visita a Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha reivindicado este miércoles ante el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que los socios europeos pueden contar con Hungría, al tiempo que se ha propuesto reconstruir las relaciones con París.

"Es un placer estar aquí, es un placer estar en Europa, nuestros socios europeos pueden contar con Hungría, y nosotros también estamos encantados de contar con Europa", ha señalado el dirigente húngaro en rueda de prensa desde el palacio del Elíseo, en el marco de su viaje a Francia tras realizar una visita a Berlín, donde se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Así las cosas, Magyar ha hablado de un "nuevo aire" que sienten tanto los ciudadanos húngaros como los de Europa. "Francia es uno de nuestros socios y aliados más importantes, un socio económico fundamental, ya que las empresas francesas dan empleo a 45.000 de nuestros compatriotas", ha indicado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Telex.

De esta forma, se ha planteado como meta reconstruir y fortalecer las relaciones húngaro-francesas apuntando a la firma de un nuevo acuerdo estratégico que incluya el mayor contenido posible en los ámbitos económico, diplomático, europeo y cultural. En concreto, ha señalado la energía nuclear y la seguridad energética como aspectos que unen a Francia y Hungría.

Por su lado, el mandatario galo ha llamado a restablecer la confianza con Budapest tras el deterioro vivido durante los años de Viktor Orbán y, en particular, ha señalado la defensa, la energía nuclear, la industria, la agricultura y la lucha contra la desinformación como asuntos para trabajar conjuntamente.

Macron ha aplaudido lo que considera una "nueva era" tras la victoria arrolladora de Magyar en los comicios del pasado 12 de abril, indicando que este hito "demuestra claramente el compromiso del pueblo húngaro con los valores europeos". En este punto, el dirigente francés ha insistido en que Europa tiene que seguir aumentando la "presión" sobre Rusia, indicando que la asistencia a Kiev se abordará en la próxima cumbre europea de dentro de dos semanas.

Budapest se encuentra en pleno esfuerzo por reconstruir las relaciones con la Unión Europea y sus principales miembros, tras insistir en que se integrará en los debates europeos, dejando atrás la época de Orbán en la que continuamente chocó con los 27 y sistemáticamente bloqueó debates de política exterior como medidas de apoyo a Ucrania y las sanciones a Rusia.