Malí anuncia la muerte de unos 30 supuestos terroristas en una operación en el oeste del país

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de unos 30 supuestos terroristas una operación llevada a cabo en el oeste del país africano, en el marco de su respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Así, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los "breves enfrentamientos" se han saldado "con una treintena de terroristas neutralizados" y la incautación de 15 motocicletas, además de la destrucción de "numerosos artefactos explosivos de fabricación artesanal".

"El Estado Mayor del Ejército felicita a las Fuerzas Armadas por su profesionalidad, su valentía y su compromiso sin falla en servicio de la defensa nacional", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "los grupos armados terroristas serán perseguidos hasta sus últimas trincheras en todo el territorio nacional".

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.