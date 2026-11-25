Archivo - Imagen de archivo de un militar de las Fuerzas Armadas de Malí - picture alliance / dpa - Archivo
MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de cerca de 35 presuntos terroristas en una serie de bombardeos ejecutados en los últimos días cerca de la frontera con Argelia, en el marco de sus acciones contra grupos yihadistas y separatistas tuareg, sin que por ahora haya detalles sobre a qué organizaciones pertenecerían los sospechosos.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas maliense ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que 34 terroristas fueron "neutralizados" en bombardeos lanzados contra un depósito de municiones y otros objetivos en Tinzaouatène, donde también fue atacada una "instalación clandestina de extracción y procesamiento de oro" explotada por "grupos armados terroristas".
Asimismo, un número indeterminado de "terroristas" fueron igualmente neutralizados en ataques en Farabougou, si bien en este caso no ha dado un balance de muertos de estas operaciones, si bien ha incidido en que las mismas "asestan un duro golpe a las capacidades logísticas y a las fuentes de financiación de los grupos armados terroristas".
"Las operaciones de vigilancia y reconocimiento continúan con el fin de detectar y neutralizar cualquier amenaza residual", ha destacado, al tiempo que ha reafirmado su voluntad de continuar llevando a cabo operaciones "con rigor, profesionalidad y compromiso" para proteger a la población.
La situación está marcada por un aumento de las operaciones militares tras las ofensivas lanzadas este año por la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y el Ejército de Liberación del Azawad (FLA), un grupo separatista tuareg, para intentar derrocar al presidente de transición, Assimi Goita.
Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.