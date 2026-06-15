Malí anuncia la muerte de un supuesto alto cargo de la rama de Al Qaeda en el Sahel

Archivo - Imagen de la ilustración muestra al ejército de Malí durante una visita a EUTM Malí. - BELGA PHOTO / NICOLAS MAETERLINCK - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de un supuesto alto cargo del grupo yihadista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la rama de Al Qaeda en la región del Sahel, en un bombardeo ejecutado por un dron en la localidad de Mougnan, en el centro del país africano.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue perpetrado "en el marco de los esfuerzos destinados a erradicar toda actividad terrorista" en el país, antes de identificar al fallecido como alias 'Oumar Kerena', 'Farouk' y 'Housseini Mawdo', sin dar su nombre real.

El Ejército maliense ha sostenido que el hombre entró en un inicio a formar parte del Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), surgido en 2011 como una escisión de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y activo principalmente en el sur de Argelia y el norte de Malí.

El grupo sufrió posteriormente una escisión y se unió a la formación yihadista Al Murabitun, que uniría esfuerzos en 2017 con Ansar Dine, el Frente para la Liberación de Macina y AQMI para crear JNIM, consolidado a partir de entonces como rama de Al Qaeda en la región tras jurar lealtad al líder de la organización, Ayman al Zawahiri.

En este sentido, el Ejército de Malí ha reseñado que el sospechoso "jugaba una posición central en el seno del dispositivo terrorista" y ha agregado que "era un objetivo de gran importancia para JNIM". Además, ha reiterado su "determinación inquebrantable" a la hora de "continuar sin descanso la lucha contra el terrorismo".

"Los grupos terroristas seguirán siendo buscados de forma activa, identificados y neutralizados en la totalidad del territorio maliense, hasta su total erradicación", ha zanjado, en el marco de su respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

Por su parte, el Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo mando del Ministerio de Defensa de Rusia-- ha anunciado que "un grupo de terroristas ha sido liquidado" por sus fuerzas y militares del Ejército de Malí en los alrededores de Niono (centro), sin más detalles acerca de la operación.

"La situación en Malí no ha cambiado y sigue bajo el control del Gobierno de Malí y las fuerzas aliadas", ha apuntado en un comunicado, en el que ha reseñado que tanto el Africa Corps como el Ejército maliense "siguen llevando a cabo operaciones para localizar formaciones terroristas, patrullar zonas pobladas, despejar carreteras y escoltar convoyes".

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.