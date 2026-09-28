Malí denuncia ante la ONU la injerencia de Ucrania en el país y pide "no permanecer en silencio"

Archivo - El ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop. - Nicolas Maeterlinck / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Malí han denunciado este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas la injerencia de Ucrania, apoyando "grupos terroristas" que buscan desestabilizar el país, y ha pedido no permanecer en silencio.

En su intervención en la jornada final de la Asamblea que concluye este lunes en Nueva York, el ministro de Exteriores maliense, Abdoulaye Diop, ha reiterado su "firme condena del terrorismo internacional y de sus patrocinadores estatales extranjeros", apuntando a Kiev entre los actores que "financian, arman, proporcionan apoyo logístico y servicios de Inteligencia" a grupos que forman parte de redes de "delincuencia transnacional organizada".

Diop ha señalado el apoyo declarado de Ucrania a grupos en la zona para influir en la región del Sahel, donde hay una gran presencia rusa. "Ese país reiteró públicamente, al más alto nivel, su injerencia estatal en África y más allá de nuestros Estados", ha indicado.

De esta forma ha criticado que Ucrania "afirma estar protegiendo su integridad territorial y, al mismo tiempo, en África y en el Sahel, proporciona un apoyo claro a grupos terroristas", que socavan la integridad territorial de países como Malí.

"Dada nuestra historia, la comunidad internacional, y África en particular, no puede simplemente permanecer en silencio ante lo que Ucrania está haciendo. Esto tiene enormes consecuencias para los países africanos y va más allá de ellos", ha asegurado.

Así, ha incidido en que Kiev es "simplemente una parte visible del iceberg" que busca "desestabilizar" el país y "quebrar" la intención de liberar a Bamako "del yugo colonial".

Diop ha afirmado que el terrorismo que recibe apoyo desde el exterior actúa tanto por la vía armada tanto con una dimensión económica y mediante campañas de desinformación organizadas y sistemáticas.