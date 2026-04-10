Malí retira su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)

El ministro de Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, y su homólogo marroquí, Naser Burita, en Bamako - MINISTERIO DE EXTERIORES DE MALÍ

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Malí ha anunciado este viernes la retirada de su reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y ha expresado su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

La decisión ha sido anunciada tras una reunión en la capital de Malí, Bamako, entre el ministro de Exteriores, Abdoulaye Diop, y su homólogo marroquí, Naser Burita, después de que las autoridades malienses llevasen a cabo "un análisis exhaustivo" de esta cuestión, que "repercute en la paz y la seguridad subregionales".

"La República de Malí apoya el plan de autonomía propuesto por Marruecos como la única base seria y creíble para resolver esta controversia y considera que la autonomía genuina bajo soberanía marroquí es la solución más realista", ha señalado la cartera de Exteriores maliense en un comunicado.

En este sentido, ha precisado que ambos países tiene unas relaciones bilaterales "sólidas" que están "profundamente arraigadas en los valores compartidos de fraternidad, amistad sincera, respeto mutuo, cooperación fructífera y solidaridad activa".

"Esta solidaridad activa se ha demostrado por ambas partes en numerosas ocasiones, tanto en el marco de las relaciones bilaterales como en procesos multilaterales, en foros internacionales de los que ambos países son miembros", ha agregado la cartera de Exteriores.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la RASD rechaza de plano en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.