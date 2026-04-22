La Marina británica alerta de disparos de la Guardia Revolucionaria contra un portacontenedores en Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de la Armada de Irán - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Comercio Marítimo de la Marina británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha afirmado este miércoles de que una lancha de la Guardia Revolucionaria de Irán ha abierto fuego contra un buque portacontenedores en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado por las autoridades de la República Islámica.

"El capitán de un buque portacontenedores ha informado que una lancha de la Guardia Revolucionaria iraní se ha acercado al buque sin contactar por VHF (siglas en inglés de radio de muy alta frecuencia) y ha abierto fuego contra él", ha señalado la UKMTO en un comunicado.

Por cuenta de estos hechos registrados a 15 millas náuticas (unos 27,7 kilómetros) al noreste de Omán, la embarcación ha sufrido "graves daños en el puente de mando", aunque no han sido registrados "ni incendios ni repercusiones medioambientales", de acuerdo con la agencia británica que, ha agregado, "toda la tripulación se encuentra a salvo".

Cabe recordar que este sábado la UKMTO informó que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un carguero no identificado, también en las inmediaciones del estratégico estrecho de Ormuz. Poco después, la misma agencia alertó de un segundo incidente en esa misma zona consistente en el impacto de un proyectil de origen desconocido contra un carguero que sufrió daños en algunos de los contenedores que transportaba.