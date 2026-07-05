La Marina de EEUU suspende la búsqueda del militar desaparecido esta semana en el mar Arábigo

Archivo - Imagen de archivo de helicóptero MH-60S Sea Hawk del Ejército de EEUU - Europa Press/Contacto/U.S. Navy - Archivo

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Marina de Estados Unidos ha anunciado la suspensión de las tareas de búsqueda de un militar que desapareció en el mar Arábigo cuando el helicóptero en el que viajaba se vio obligado a realizar un amerizaje de emergencia el pasado martes en un incidente que no ha tenido nada que ver con acción hostil alguna.

"Los esfuerzos han concluido tras una búsqueda exhaustiva realizada por la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos", ha confirmado el Mando Central de la Marina norteamericana en redes sociales. Siguiendo el protocolo, el Ejército divulgará el nombre del marinero cuando la familia sea notificada.

El marinero pertenecía al 5º Escuadrón de Combate Marítimo de Helicópteros y estaba embarcado a bordo del portaaviones 'USS George H.W. Bush'.

Los otros tres tripulantes del helicóptero, un MH-60S Sea Hawk, fueron rescatados con éxito y se encuentran en condición estable a bordo de su buque nodriza, según informaron las autoridades. Las causas exactas del amerizaje están bajo investigación.