La Marina iraní declara que el golfo de Omán, entrada al estrecho de Ormuz, también está bajo su control

Un avión de combate de Estados Unidos despega del portaaviones Abraham Lincoln - Europa Press/Contacto/Tsgt. Kevin Torres/U.S. Navy

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Marina iraní ha anunciado este domingo que ha extendido su control sobre el estrecho de Ormuz al golfo de Omán, su puerta de entrada, y avisado a Estados Unidos de que abrirá fuego contra el portaaviones 'Abraham Lincoln' en el momento en que se encuentre a distancia de disparo.

El navío, parte de la operación estadounidense contra Irán, se encuentra ahora mismo desplegado en el mar de Arabia, a cientos de kilómetros de distancia del golfo de Omán y del estrecho de Ormuz.

El comandante de la Marina iraní, el contraalmirante Shahram Irani, ha avisado de que tiene preparadas baterías de misiles costeras que activará en el momento exacto que el portaaviones estadounidense esté al alcance.

"Al este del estrecho de Ormuz, el golfo de Omán, considerado la puerta de entrada al estrecho de Ormuz y al golfo Pérsico, se encuentra bajo el control total de la Armada de la República Islámica de Irán", ha manifestado el contraalmirante.

Así pues, cuando la Marina aviste al navío, el contraalmirante ha asegurado que el Ejército iraní "vengará la sangre de los mártires disparando diversos tipos de misiles desde la costa hacia el mar", y añadido que los militares iraníes están "supervisando de forma precisa y en tiempo real" todos los movimientos del grupo de ataque liderado por el portaaviones.