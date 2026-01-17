Mario Draghi es galardonado con el Premio Carlomagno europeo

Mario Draghi - Europa Press/Contacto/Stefano Carofei

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi ha sido galardonado con el Premio Carlomagno que reconoce la aportación de personalidades al proyecto común europeo y en este caso en concreto su trabajo para garnatizar la competitividad y crecimiento de la UE.

"Con el profesor Mario Draghi, el Comité Directivo del Premio Carlomagno rinde homenaje a una personalidad que, con inquebrantable determinación y resolución, ha logrado grandes cosas para Europa: salvar el euro, estabilizar a su país natal en una crisis muy grave y ahora formular una agenda para el futuro de todo el continente", ha destacado el jurado del premio internacional, concedido por la ciudad alemana de Aquisgrán.

La concesión del premio a Draghi es "una señal deliberada de la urgente necesidad de establecer prioridades: Europa debe renovar su fortaleza económica para forjar su propio futuro de forma independiente", y por ello instan a la Comisión Europea y a los jefes de Estado y de gobierno europeos a "implementar ya el Informe Draghi".

"Como ningún otro, Mario Draghi es sinónimo del fortalecimiento económico de Europa, y el Informe Draghi 2024, que lleva su nombre, representa la estrategia necesaria para garantizar la competitividad, el crecimiento y la estabilidad en la Unión Europea", ha destacado el jurado en la justificación del premio.

Aquisgrán destaca asimismo el "excepcional servicio a la Unión Europea" de Draghi y sus "méritos históricos en la preservación, consolidación y desarrollo de la Unión Económica y Monetaria Europea como elemento central e indispensable de la integración".

"En tiempos de gran incertidumbre y desafíos, necesitamos mediadores, visionarios y pensadores estratégicos capaces de indicar con claridad caminos concretos a seguir, así como personas valientes que toman decisiones y las implementan", ha planteado la Sociedad para la Concesión del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán.

Draghi fue el primer italiano doctorado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Fue directivo del Banco Mundial, director general del Tesoro italiano, y cara visible de las privatizaciones y recortes en Italia. Más tarde se incorporó a Goldman Sachs compatibilizando esta labor con sus labores como catedrático en universidades como Harvard.

Fue gobernador del Banco de Italia y presidente del Banco Central Europeo (2011-2019) y dirigió un gobierno de unidad nacional en Italia a partir de 2021 con personalidades de perfil técnico y dejando fuera a los principales partidos políticos que duró hasta el año siguiente.

Al año siguiente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a Draghi la elaboración de propuestas para mejorar la competitividad de la Unión que se plasmaría en el 'Informe sobre el Futuro de la Competitividad Europea', el Informe Draghi, con énfasis en la innovación, un plan de descarbonización y reducción de las dependencias y medidas concretas para promover el crecimiento y la estabilidad.