Más de 100 venezolanos en el exterior han pedido acogerse a la ley de amnistía

Archivo - El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento para la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Li Muzi - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ha informado este domingo de que más de un centenar de venezolanos en el exterior han pedido acogerse a esa norma aprobada el pasado mes de febrero, que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos en el país latinoamericano desde 1999.

"Desde la Comisión Especial, sabemos que hay más de 100 casos de personas que, con un apoderado, tal como el artículo 7 de la ley lo establece, han solicitado la amnistía y están fuera del país", ha explicado Arreaza en una entrevista con la cadena TeleSur.

A renglón seguido, el presidente de la citada comisión ha anotado que ya ha comenzado el periodo para que los jueces "en cada caso hayan analizado y den su respuesta", a la par que ha deseado que "la inmensa mayoría de esa respuesta" encuadre en los casos establecidos en la ley y "puedan regresar al país". A ellos, ha aclarado, se les respetarán "todos sus derechos", "no podrán ser detenidos", irán ante el tribunal y "se les darán sus beneficios".

A ese respecto y sin querer dar nombres, Arreaza ha manifestado ser conocedor de "algunos casos de personas que estuvieron en la oposición más extrema" y que han expresado "su voluntad de hacer política por la vía constitucional", que han "reconocido sus errores y criticado con mucha fuerza al Gobierno" y su "propuesta de hacer país", pero que quieren regresar y "hacer política en paz".

Por otra parte, el responsable de la comisión ha precisado que han sido recibidas un total de 13.685 solicitudes, de las cuales tras un proceso de depuración eliminando las repetidas se quedaron en 11.401. De esa personas, se ha dado "respuesta con libertades" a 8.073, estando 260 de ellas entonces en prisión y hoy "en libertad plena con el delito extinto".

Al mismo tiempo, ha apuntado que de las 7.813 personas que desde los años 2013, 2014 o 2017, aproximadamente, estaban en un "régimen" de tener que presentarse ante un tribunal cada cierto tiempo, dependiendo del caso, "ya están en libertad plena, sin delito", salvo "algunos casos todavía en proceso".

Reivindicando a la Ley de Amnistía como una vía para "romper" el "ciclo de violencia política", Arreaza ha recordado que con ella "se extingue el delito penal, se borra de los registros policiales de los antecedentes penales", salvo las exclusiones de delitos muy graves que la ley contempla, brindando una "nueva oportunidad de hacer política de manera civilizada".