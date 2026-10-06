Francia suspende temporalmente las clases para facilitar un periodo de "democracia interna"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos desde el estallido de las protestas educativas en Francia, según el balance presentado este martes por el primer ministro del país, Sébastien Lecornu, ante la Asamblea Nacional, antes la suspensión de las clases a partir de este miércoles para facilitar así un periodo de "democracia interna" dentro de cada centro educativo.

Lecornu ha condenado en particular las lesiones entre el personal docente al tratarse de "el número más grande de heridos en el sistema educativo nacional desde hace décadas". El primer ministro no ha precisado exactamente las circunstancias de los heridos pero ha confirmado que la mayoría se deben a episodios violentos, si bien ha defendido la actuación policial a este respecto.

El primer ministro ha lamentado que semejante balance (al que añadió otros 715 heridos entre gendarmes y policías) ha sido consecuencia, sobre todo, de una "inaceptable trivialización de la violencia", y ha rechazado categóricamente que existan "instrucciones políticas" para dirigir una ola de "represión policial" contra los manifestantes.

"Decir 'violencia policial' sugeriría que hay instrucciones políticas de represión policial, eso es falso y es una "mentira", ha añadido el primer ministro antes de anunciar la decisión de suspender las clases por lo menos hasta el fin de semana por instrucciones del ministro de Educación, Édouard Geffray.

"A partir de mañana por la mañana los horarios lectivos quedarán completamente suspendidos para que cada equipo directivo, cada director, tenga tiempo para dedicarlo a la democracia interna en los centros de enseñanza secundaria", ha explicado.

Desde el estallido de las protestas el 28 de septiembre, la Policía francesa ha realizado unos 6.059 arrestos y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

Quien sí ha protestado contra la actuación policial ha sido la Comisión Nacional Consultiva de Derechos del Hombre (CNCDH) del país, que ha mostrado este martes su "máxima preocupación" ante el "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la Policía en el marco de las protestas estudiantiles.

En un comunicado, ha instado al Gobierno a "reforzar el diálogo con la juventud" y "garantizar el ejercicio de sus derechos". En su calidad de institución nacional de Derechos Humanos, la CNCDH ha subrayado que la gestión de las protestas estudiantiles "exige, ante todo, mesura, escucha y un respeto estricto de las libertades fundamentales".