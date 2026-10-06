Trump culpa de las protestas educativas en Francia al islam y a la "migración descontrolada"

Imagen de archivo de manifestaciones por la educación en Francia, a 6 de octubre de 2026 - Michtof / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha declarado convencido de que las protestas educativas que llevan sacudiendo Francia desde finales del mes pasado son, en realidad, consecuencia de lo que describió como una invasión islámica y de la relajación de las políticas migratorias.

"Lo que está ocurriendo en Francia no es nada más que migración en masa descontrolada", ha asegurado Trump en sus redes sociales. Para el presidente de Estados Unidos, las reivindicaciones de los estudiantes no tienen nada que ver en lo que está ocurriendo.

"Esto no va de escuelas. Va de que el islam está intentando apoderarse de un país que, en su día, fue grande", ha zanjado el presidente de Estados Unidos.

Las manifestaciones en Francia, que continúan este lunes, han dejado hasta el momento al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores heridos, así como unos 715 policías. Unos 6.059 participantes han sido arrestados y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

Los estudiantes de secundaria denuncian el pésimo estado de la educación en su país, comenzando por la ausencia de profesores, la sobrepoblación en las clases, los largos horarios y el deterioro de la infraestructura.