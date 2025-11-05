Más de 30 muertos en un enfrentamiento comunitario en Chad

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 33 personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en un enfrentamiento comunitario que ha tenido lugar en una localidad ubicada en la provincia de Hadjer-Lamis, en el suroeste de Chad, en el marco de las disputas en el país africano sobre el control de tierras por la escasez de agua y pastos.

Fuentes locales consultadas por el portal de noticias Tchadinfos han indicado que el conflicto tuvo lugar en la noche del martes en Dibebé, a unos 15 kilómetros de distancia de la ciudad de Ngoura, con motivo de una disputa sobre un pozo reclamado por dos comunidades.

Tras el ataque, una delegación gubernamental encabezada por el ministro de Estado, Administración Territorial y Descentralización, Limane Mahamat, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para evaluar la situación e intentar restablecer la calma. También han acudido el titular de Seguridad Pública, Ali Ahmat Ajbach, y el de Justicia, Yusuf Tom.

Las autoridades no han dado por ahora detalles sobre lo sucedido, si bien la zona ha sido escenario en el pasado de enfrentamientos entre agricultores y pastores debido a las disputas sobre el control de tierras, incidentes que están yendo al alza en los últimos años en Chad y otro países de África debido a los efectos del cambio climático.