Más de 70 desaparecidos tras un naufragio cerca de las costas de Libia

Naufragio de una embarcación cerca de las costas de Libia - SEA WATCH

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y 71 más están desaparecidas tras el naufragio el sábado de una embarcación de madera en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, según ha informado la ONG alemana Sea Watch.

"Hoy se ha comprendido la magnitud del horror: 105 personas iban a bordo. Solo 32 sobrevivieron, rescatadas por los cargueros 'Saavedra Tide' y 'Ievoli Grey'. Esta mañana, los supervivientes y dos cuerpos fueron trasladados a Lampedusa. 71 personas siguen desaparecidas", ha informado la organización en un comunicado.

Sea Watch ha podido localizar el lugar del siniestro con su avioneta 'Sea Bird 2' tras una llamada de auxilio emitida el sábado y comprobó que había una embarcación volcada tras zozobrar y que los dos buques mercantes, ambos británicos, estaban ya en el lugar. Desde el 'Sea Bird 2' han podido fotografiar los restos de la embarcación antes del rescate.

"El 'Saavedra Tide' finalmente desplegó un bote salvavidas y ambos buques mercantes rescataron a los supervivientes. Se han confirmado al menos dos cadáveres", ha añadido Sea Watch.

Entonces una autoridad no identificada, "presumiblemente la guardia costera libia" ordenó el traslado de los supervivientes, ha explicado la ONG, que recuerda que "Libia no es un puerto seguro". Además, ha destacado que tanto las autoridades británicas como el avión de vigilancia 'Eagle 3' de Frontex está al tanto de la situación.

"Hace apenas cuatro días, 19 cadáveres, congelados, fueron trasladados a Lampedusa. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de políticas fronterizas mortales. No olvidaremos a los fallecidos ni perdonaremos a los políticos responsables", ha remachado Sea Watch.

Otra ONG, Mediterranea Saving Humans, ha explicado que la embarcación partió desde Tajura con 105 mujeres, hombres y niños "huyendo de Libia", pero naufragó en la zona de rescate que corresponde a las autoridades libias, a 14 millas náuticas al noreste de las plataformas petrolíferas de ENI-NOC.

Mediterranea Saving Humans ha destacado que la presencia de Sea Watch ha "impedido" que los supervivientes fueran enviados de vuelta a Libia y ha confirmado que han llegado en la mañana del domingo a la isla italiana de Lampedusa.