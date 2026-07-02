Más de 700.000 libaneses siguen sin poder regresar a sus hogares cuatro meses después de la tregua con Israel

Residentes de Nabatiyé, en el sur de Líbano, inspeccionan una zona atacada por Israel - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha denunciado este jueves que más de 700.000 personas siguen sin poder regresar a sus casas en Líbano ni reconstruir sus vidas, a pesar del alto el fuego alcanzado hace casi cuatro meses con Israel, que continúa atacando el país vecino, demoliendo viviendas y manteniendo tropas en el sur.

"Los ataques israelíes siguen causando víctimas civiles en el Líbano, mientras que más de 700.000 personas siguen sin poder regresar a sus hogares ni reconstruir sus vidas, a pesar del alto el fuego" alcanzado a mediados de abril y prorrogado en varias ocasiones, ha señalado en un comunicado, donde reconoce que, si bien las ampliaciones de la tregua han reducido la "magnitud" de los ataques contra territorio libanés, estas no han "garantizado la seguridad" de los civiles.

El NRC ha lamentado que cuatro meses después del alto el fuego, "el regreso sigue sin ser un paso sencillo" para los residentes del sur de Líbano, debido a las "zonas militares declaradas por Israel", la presencia de artefactos explosivos sin detonar, las restricciones, la falta de acceso a servicios básicos o directamente porque sus hogares han quedado destruidos.

La situación es especialmente difícil para aquellas personas desplazadas de sus hogares al sur del río Litani, donde el coste de los daños asciende a 1.380 millones de dólares (más de 1.205 millones de euros), si bien podría ser mayor puesto que se trata de una primera evaluación, ha señalado la ONG, que ha incidido además en que esto se produce menos de dos años después de la escalada de violencia en Líbano, motivada por los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Israel en octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

Dichos combates "ya había dejado a Líbano con daños y necesidades de recuperación que ascendían a miles de millones de dólares", ha recordado el NRC, apuntando a que los efectos de este conflicto --retomado días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero-- sobre los libaneses "perdurarán mucho después de que cesen los ataques".

"El coste de la recuperación viene determinado por la forma en que se está librando esta guerra. Cuando se destruyen viviendas, carreteras, redes de abastecimiento de agua, centros de salud, colegios e infraestructuras civiles, esto se traduce en desplazamientos más prolongados, pérdida de medios de subsistencia, interrupción de la educación y un mayor endeudamiento de las familias", ha declarado la directora de la ONG en Líbano, Maureen Philippon.

"Las familias están agotadas tras huir de la violencia por segunda vez en menos de dos años. Muchas han agotado sus ahorros para hacer frente al desplazamiento, ya sea para pagar el alquiler, comprar ropa tras marcharse sin casi nada o cubrir necesidades básicas. Esto está ocurriendo en un país que aún se está recuperando de una de las peores crisis económicas y financieras. Cada nuevo ataque hace que la recuperación sea más difícil y costosa", ha denunciado.

Así, el NRC ha reclamado una movilización internacional "más firme" que la que se produjo tras la escalada de violencia en Líbano hace dos años, de modo que las familias puedan disponer de una "financiación sostenida para reparar sus hogares, restablecer los servicios básicos y reconstruir sus vidas". Sin este apoyo, muchas personas seguirán "atrapadas entre un regreso inseguro, hogares destruidos y un desplazamiento prolongado", ha advertido.

Por otra parte, la ONG ha pedido a los países con "influencia" en las partes enfrentadas a que empleen "todas" las vías diplomáticas para un alto el fuego "auténtico y duradero" e impulsen la rendición de cuentas por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en estos meses.

Los ataques de Israel contra territorio libanés desde el 2 de marzo han dejado hasta el momento 4.298 muertos, includios 135 profesionales sanitarios, y 12.196 heridos, de acuerdo al último balance difundido este jueves por el Ministerio de Sanidad de Líbano.