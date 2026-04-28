Más de 90 países, incluidos España y EEUU, reclaman la reapertura de Ormuz "sin trabas" ni "tasas"

Archivo - Maniobra militar de la Armada de Irán cerca del estrecho de Ormuz - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura "sin trabas" ni "tasas de tránsito" del estrecho de Ormuz, atribuyendo "repercusiones globales" a "acciones iraníes" y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.

"Reiteramos nuestro llamamiento a la apertura inmediata y sin trabas del Estrecho. Rechazamos cualquier intento ilegal de amenazar o suspender los derechos y libertades de navegación, incluso mediante la imposición de tasas de tránsito, ya que esto constituye una violación del Derecho Internacional, tal como se refleja en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", reza la declaración conjunta que ha liderado Bahréin, cuyo Ministerio de Exteriores ha difundido la nota a través de la agencia de noticias estatal BNA.

En el citado comunicado, los 96 países y organizaciones firmantes han argumentado que "el cierre del estrecho de Ormuz y la continuación de los ataques en él constituyen una amenaza para la seguridad internacional y para los derechos y libertades de navegación", reclamando el libre tránsito por el citado paso como "un pilar fundamental de la seguridad y la prosperidad mundiales".

"Ya estamos empezando a observar repercusiones globales de las acciones iraníes, que están perturbando el transporte marítimo internacional, elevando los costos y causando crisis en los mercados energéticos y en cadenas de suministro vitales mucho más allá de la región, afectando incluso a economías frágiles y poblaciones con inseguridad alimentaria", ha precisado la declaración, entre cuyos Estados firmantes se encuentran economías vulnerables como las de Liberia, Etiopía o Sierra Leona.

Asimismo, el comunicado, que incluye también una muestra de apoyo a los países de Oriente Próximo que fueron blanco de represalias por parte de Irán en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, acoge además un compromiso de los signatarios para seguir "apoyando" a la Organización Marítima Internacional y "colaborando con el sector naviero para garantizar que sus operaciones se reanuden lo antes posible, cuando las condiciones lo permitan".

IRÁN DENUNCIA UN DOBLE RASERO AL "IGNORAR" EL DESPLIEGUE DE EEUU

El bloqueo del estrecho de Ormuz ha sido objeto de discusión este mismo lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde buena parte de los países firmantes de la citada declaración conjunta han desarrollado sus argumentos después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, haya hecho un llamamiento a la apertura del paso "sin peajes" ni "discriminación", instando a las partes en conflicto a dialogar.

El debate ha servido igualmente de escenario para la respuesta por parte de Teherán a las reclamaciones y acusaciones de la mayor parte de los asistentes. Así, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha acusado una "militarización" del estrecho de Ormuz, que "se ha utilizado cada vez más para apoyar ataques militares en la región, incluido el traslado de equipo militar destinado a acciones hostiles contra Irán", un alegato coincidente con la defensa continuada de la República Islámica de sus represalias militares en Oriente Próximo.

En su exposición, el diplomático iraní ha puesto el foco también en el tema central del pleno, el bloqueo del estrecho, que ha abordado con una doble línea argumental.

Por una parte, ha denunciado el "bloqueo marítimo" impuesto por Estados Unidos en lo que ha presentado como una continuación de "su conducta internacional ilícita" bajo la que ha incluido las incautaciones de buques iraníes y la detención de sus tripulaciones. Esta línea de acción, ha asegurado, "constituye el delito de piratería y un acto de agresión".

En este sentido, Iravani ha rechazado "categóricamente" las acusaciones formuladas contra su país, alegando que las tesis de algunas delegaciones diplomáticas "carecen de fundamento jurídico" y apenas sirven para "desviar la atención de la realidad sobre el terreno y de la comisión de un acto internacionalmente ilícito por parte de Estados Unidos y sus aliados".

"Estas delegaciones han puesto de manifiesto, una vez más, su doble rasero, demostrando que su preocupación por la seguridad y la navegación marítimas no es genuina ni coherente con sus acciones y posturas", ha aseverado, afeando que "ignoran deliberadamente las acciones ilegales de Estados Unidos".

Por otro lado, el embajador iraní ha defendido que Irán, "como principal Estado ribereño del estrecho de Ormuz dentro de sus aguas territoriales, ha adoptado las medidas necesarias y prácticas, de conformidad con el Derecho Internacional, para hacer frente a las amenazas emergentes a la navegación segura, mantener el paso continuo de buques y prevenir el uso indebido de esta vía marítima vital con fines hostiles o militares".

Continuando su justificación de las acciones de Teherán en el estratégico paso, denunciadas por decenas de países como restricciones ilegítimas, Iravani ha argüido que el fin de tales decisiones es "lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de seguridad de los Estados ribereños y la continuidad de la navegación segura en el Estrecho de Ormuz en un entorno altamente volátil". "Estas medidas prácticas serán examinadas cuidadosamente a la luz de la evolución de las circunstancias", ha indicado.

Al hilo, en un esfuerzo por incidir en los argumentos legales de Teherán, el enviado a Nueva York ha recordado que "Irán no es parte de la Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar", por lo que "no está obligado por las disposiciones de su tratado, salvo para extender las normas específicas que en él se reflejan y que son universalmente reconocidas como Derecho Internacional consuetudinario".

Por ello, en conjunto, el diplomático iraní ha remarcado que "la responsabilidad de cualquier interrupción, obstrucción u otra interferencia con el transporte marítimo en el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz (que une los anteriores) recae directamente sobre los agresores, Estados Unidos y sus aliados, cuyas acciones ilegales y desestabilizadoras han exacerbado las tensiones y puesto en peligro la seguridad marítima y la libertad de navegación".

"La estabilidad y la seguridad duraderas en el golfo Pérsico y en la región en general solo pueden lograrse mediante un cese permanente y duradero de la agresión contra Irán, complementado con garantías creíbles de no repetición y el pleno respeto de los legítimos derechos e intereses soberanos de Irán", ha reivindicado.