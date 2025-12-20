Más de un centenar de militares y policías congoleños comparecen ante un tribunal por entregar Uvira al M23

Archivo - Imagen de archivo de un militar congoleño - Europa Press/Contacto/Wang Guansen - Archivo

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de efectivos de las fuerzas de seguridad congoleñas han comparecido ante un tribunal para dar explicaciones por abandonar sus puestos en la ciudad de Uvira, conquistada esta semana por las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) sin encontrarse prácticamente con resistencia alguna.

Las milicias han anunciado su retirada de la ciudad como gesto de buena voluntad pero el Gobierno congoleño asegura que todo se trata de una farsa mientras que Estados Unidos, que denunció la toma de la ciudad como una afrenta a las negociaciones de paz en curso, ha exigido a los guerrilleros que salgan ya y no se acerquen a menos de 75 kilómetros de esta localidad, en la provincia oriental de Kivu Sur y fronteriza con Burundi.

Mientras tanto, un total de 124 acusados (68 militares y 56 policías) han comparecido ante un tribunal militar en la ciudad de Kalemie donde están siendo procesados por delito de deserción, en el caso de los militares, y abandono de sus tareas, en el caso de los policías.

El presidente del Tribunal, el coronel Désiré Dionda Mukolee, ha explicado al comenzar las audiencias que el propósito del juicio es el de "castigar a los miembros de las fuerzas de defensa y seguridad que fallaron en sus deberes y violaron órdenes al huir de las fuerzas rebeldes", recoge la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi.

"El personal militar y los agentes de policía estacionados en Kivu del Sur solo deben movilizarse por orden de sus superiores", ha señalado el presidente del tribunal militar de la guarnición de Kalemie.