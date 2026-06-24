Más de una docena de países americanos apoyan al Gobierno de Rodrigo Paz frente a los bloqueos de carreteras

Archivo - Una carretera que conduce a Copacabana (Cochabamba, Bolivia) permanece bloqueada en la ciudad de El Alto a pesar del estado de emergencia y de la drástica reducción de bloqueos activos en el país - Europa Press/Contacto/Andres Balcazar/Jna Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de 14 países de América, incluidos Estados Unidos, Canadá y Argentina, se han sumado este lunes a Bolivia para apoyar al Gobierno que preside Rodrigo Paz e instar a los grupos movilizados en los bloqueos de carreteras en Bolivia a "priorizar el diálogo", pese a que tanto la sindical Central Obrera Boliviana (COB) como por los aliados del expresidente Evo Morales han detenido sus bloqueos.

"Nos preocupa profundamente el impacto de los bloqueos violentos de carreteras en la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por socavar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente elegido del Presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio", reza la nota, entre cuyos firmantes se encuentran también Chile, Ecuador y Perú.

Para los signatarios, las protestas en Bolivia provienen de "una minoría violenta" a la que ha acusado de "intentar ignorar la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechazar la disposición del Gobierno a dialogar y mantener bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano del acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros bienes de primera necesidad".

Al hilo, han afirmado que "estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo sus derechos fundamentales", recordando asimismo que "se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones al libre tránsito por carretera" y añadiendo que algunos "manifestantes han herido a agentes de Policía en el cumplimiento de su deber".

"Apoyamos al Gobierno boliviano elegido constitucionalmente e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia", han subrayado los países firmantes, que se "solidarizan con el gobierno democrático del presidente Paz y el pueblo de Bolivia".

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región", han agregado.

Los signatarios han arropado así al Ejecutivo de Rodrigo Paz frente a unas protestas que, con todo, parecen cerca de su fin, tras el levantamiento de bloqueos iniciado tras el pacto entre el Gobierno y la COB la pasada semana y la suspensión este lunes de las protestas de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, aliadas del expresidente Evo Morales.