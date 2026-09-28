Mauritania anuncia el rescate de 260 migrantes, incluidos 17 niños, en dos embarcaciones frente a sus costas

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 18 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España) - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Mauritania han anunciado el rescate de 260 migrantes, entre ellos 17 niños, en dos embarcaciones localizadas frente a las costas de la capital del país, Nuakchot, en una ruta migratoria que tiene como destino principal las Islas Canarias.

La Guardia Costera ha señalado que las embarcaciones fueron interceptadas a primera hora del domingo y ha especificado que ambas habían zarpado de la capital de Gambia, Banjul, y llevaban unos siete días en alta mar antes de ser localizados, según un comunicado del Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria en redes sociales.

Asimismo, ha resaltado que los rescatados son 132 senegaleses, 120 gambianos, cuatro guineanos, dos nigerianos y dos malienses, antes de resaltar que la operación es parte de los "esfuerzos continuos" de Mauritania "en materia de vigilancia, rescate y lucha contra la migración irregular".

Las autoridades de Mauritania, uno de los principales puntos de salida de la ruta del Atlántico, han confirmado durante las los últimos meses la interceptación de varias embarcaciones con cientos de personas a bordo, en medio del aumento de las travesías durante los últimos años.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.