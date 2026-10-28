Mauritania intercepta una embarcación con más de 200 migrantes, incluidos 28 menores de edad

Archivo - Un cayuco con más de 170 migrantes llega al Puerto de la Restinga de la isla de El Hierro, a 31 de octubre de 2023, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Mauritania ha anunciado el rescate de más de 200 personas, entre ellas 28 menores de edad, a bordo de una embarcación interceptada frente a sus costas y que habría iniciado su ruta desde Gambia, menos de una semana después de una operación en la zona que se saldó con el rescate de más de 190 migrantes.

El Ministerio de Pesca e Infraestructura Marítima y Portuaria ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la Guardia Costera interceptó la embarcación en torno a las 11.00 horas del martes, antes de afirmar que habría partido de Barra para intentar cubrir la ruta, que tiene las Islas Canarias como principal destino.

Así, ha detallado que en la barca iban 204 personas, entre ellas 143 de nacionalidad senegalesa, incluidos 20 menores. A ellos se suman 48 gambianos, incluidos ocho niños, siete guineanos y seis marfileños.

"Esta operación forma parte de los esfuerzos continuos de la Guardia Costera de Mauritania para vigilar las aguas nacionales, combatir la migración irregular y realizar misiones de rescate, priorizando siempre la protección de la vida humana y la atención a las necesidades humanitarias, de conformidad con los procedimientos establecidos", ha zanjado.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que alrededor de 6.400 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas desde 2014 en esta ruta, solo por detrás de los datos registrados en el desierto del Sáhara, donde se han documentado más de 7.000 muertos y desaparecidos.

El organismo apuntó recientemente a un descenso de las llegadas de migrantes desde África occidental a Europa, con las Islas Canarias como principal punto de entrada, si bien afirmó que el aumento de los controles en Marruecos, Mauritania y Senegal ha provocado que haya una dispersión de las salidas aún más al sur, lo que aumenta la peligrosidad de estas travesías.