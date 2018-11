May dará una breve declaración tras la reunión del Gabinete para abordar el plan para el Brexit

Publicado 14/11/2018 19:47:40 CET

LONDRES, 14 Nov. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, va a realizar una breve declaración este miércoles una vez que finalice la reunión de su Gabinete para abordar su plan para el Brexit, según fuentes de Downing Street.

"La primera ministra hará una breve declaración una vez finalice (la reunión de) el Gabinete", han dicho. "La primera ministra hará mañana declaraciones ante la Cámara de los Comunes", han señalado, antes de confirmar que "no habrá rueda de prensa esta noche".

Pese a que estaba previsto que May diera declaraciones a la prensa, estas han sido canceladas sin que se hayan explicado los motivos.

Sin embargo, el líder del Partido Nacionalista Escocés, Ian Blackford, ha desvelado una carta en la que varios líderes opositores exigen que May comparezca ante los Comunes antes de hacer declaraciones a la prensa.

"Su Código Ministerial es claro sobre el punto de que los anuncios importantes a nivel político deben ser hechos antes ante la Cámara de los Comunes, y no ante la prensa", han indicado en una misiva a la primera ministra.

"Es absolutamente inapropiado que informe a la prensa a través de una rueda de prensa, como entendemos que pretende hacer esta tarde, antes de ir a la cámara a hacer declaraciones y ser interrogada por los miembros electos del Parlamento", han zanjado.

La carta está firmada por Blackford, el líder de la oposición, Jeremy Corbyn; el líder de los liberaldemócratas, Vince Cable; la colíder del Partido Verde Caroline Lucas; y el cabeza del partido galés Plaid Cymru en la Cámara de los Comunes, Liz Saville-Roberts.

A última hora de la tarde del martes, el Gabinete de May informó de que los negociadores de las dos partes habían alcanzado un acuerdo para el Brexit, un extremo que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial del bando europeo, que pide cautela.

May espera recibir el aval de sus ministros en una reunión que ha comenzado a las 14:00 horas (15:00 horas en la Europa continental), si bien en las últimas horas han aumentado las dudas al respecto.

Entre tanto, los embajadores de la Unión Europea a 27 que esperaban reunidos desde las 15:00 horas una "señal" del Gobierno británico han concluido su encuentro poco antes de las 19:00 horas, tras constatar que no llegaba la 'luz verde' que esperaban desde Londres.

El principio de acuerdo logrado a nivel técnico entre los negociadores de ambas partes es "muy frágil", han indicado fuentes diplomáticas europeas a última hora de la tarde, tras advertir de que sin el consentimiento de Reino Unido a lo negociado, no es posible hablar de acuerdo.

Mientras el Gabinete de May examina los términos del posible acuerdo, el resto de capitales no han recibido la versión definitiva y no está claro si los embajadores han tenido acceso al documento, aunque sí han sido informados por la Comisión Europea de las claves del acuerdo, cuyo texto ocupa más de 400 páginas.