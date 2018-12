May se desplazará a Bruselas antes de la cumbre para obtener más garantías sobre la solución de emergencia

Publicado 10/12/2018 20:29:18 CET

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, se desplazará a Bruselas antes de la cumbre europea que arranca este jueves tras su decisión de aplazar la votación del Tratado de Retirada de la Unión, previsto este martes en el Parlamento británico, con el objetivo de obtener más garantías sobre la solución de emergencia para evitar la vuelta a la frontera dura en Irlanda del Norte.

May podría verse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por separado este mismo miércoles o el jueves a primera hora o de forma conjunta, aunque lo "más probable" es que el encuentro tenga lugar este miércoles, según han informado a Europa Press varias fuentes europeas.

Tusk, ha convocado para este jueves una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sin May con el objetivo de encontrar modos para "facilitar" que Reino Unido pueda ratificar el acuerdo del Brexit, pero ha subrayado que el bloque comunitario no renegociará los términos de este pacto.

"He decidido convocar un Consejo Europeo sobre el Brexit el jueves. No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el 'backstop' (la solución de emergencia para la isla de Irlanda), pero estamos preparados para discutir cómo facilitar la ratificación por parte de Reino Unido", ha informado el polaco en la red social Twitter.

"Como nos estamos quedando sin tiempo, también debatiremos nuestra preparación para un escenario sin acuerdo", ha añadido Tusk en el mismo mensaje. De esta forma, el presidente del Consejo Europeo ha añadido una sesión más a la cumbre de líderes europeos que se celebrará jueves y viernes y en la que no estaba prevista una discusión específica sobre el Brexit a Veintisiete, sin May en la sala.

"Queremos evitar una ruptura brusca. Por lo tanto, de lo que nosotros dependa, vamos a seguir estando dispuestos a ver cuál es el problema y como se pueden resolver", ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en rueda de prensa al término de la reunión con sus homólogos de la UE en la que no han abordado el Brexit, pero sí han sido conscientes del anuncio que se esperaba de May de aplazar la votación del Tratado de Retirada porque se confirmaba la hipótesis de que se rechazaría de forma "significativa".

Al ser preguntado si España aceptaría una renegociación del Tratado y pediría cambios en polémico artículo 184 sobre las relaciones futuras entre la UE y Reino Unido, Borrell ha insistido en que "la posición de España siempre ha sido muy constructiva y lo seguirá siendo".

Borrell, quien esta mañana ya avanzó que el acuerdo sobre Gibraltar "está bien" como está -después de que el Gobierno obtuvo garantías no vinculantes de que la UE no negociará nada sobre Gibraltar en el futuro acuerdo sin el acuerdo previo de España--, ha asegurado en rueda posterior que "el artículo 184 no es precisamente el que más problema plantea" sino la solución de emergencia pactada para evitar una frontera dura en Irlanda del Norte, que pasa por la creación de un área aduanera común entre la UE y Reino Unido.