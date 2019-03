Médicos del principal hospital público de Zimbaue denuncian la muerte de pacientes por la falta de medicinas

Publicado 13/03/2019 22:23:24 CET

HARARE, 13 Mar. (Reuters/EP) -

Médicos de Zimbabue han afirmado este miércoles que pacientes ingresados en el hospital público más grande del país están muriendo a causa de la falta de medicinas y suministros básicos, en medio de la crisis económica que sacude al país africano.

En una protesta poco habitual por parte del personal sanitario de alto rango, decenas de doctores se han concentrado durante la jornada frente a las puertas del Hospital Parirenyatwa para denunciar que sólo pueden tratar casos de emergencia y pedir al Gobierno que actúe para darles recursos.

"Sólo veo a pacientes, doy un diagnóstico y les envío a morir", ha dicho la oncóloga ginecológica Bothwell Guzha, quien ha señalado que el hospital carece de medicinas para los enfermos de cáncer.

En una reunión posterior con el ministro de Sanidad, Obediah Moyo, los doctores han enumerado la falta de medicación y jeringuillas, al tiempo que han detallado que las enfermeras tenían que lavar y volver a emplear vendas, lo que incrementa el riesgo de infecciones.

Azza Mashumba ha manifestado que la unidad de maternidad que encabeza no está funcional desde hace tiempo, lo que ha provocado el aplazamiento de cesáreas, en ocasiones con el resultado de la muerte de la mujer.

"Vengo a trabajar para certificar la muerte (de niños), y no es para eso para lo que estoy aquí (...) No estamos trabajando y no estamos ayudando a los pacientes", ha trasladado a Moyo.

Parte de la población acusa al presidente, Emmerson Mnangagwa, de haber fracasado en el cumplimiento de las promesas que hizo en campaña electoral para reactivar el crecimiento económico y romper con el régimen anteriormente liderado por Robert Mugabe, que se vio abocado a dimitir en noviembre de 2017 tras 37 en el poder.

Desde entonces, el país ha sufrido de nuevo las consecuencias por la escasez de dólares que afecta a su economía, lo que ha hecho crecer la inflación y ha pasado factura a los ahorros de los ciudadanos, que han decidido salir a la calle para protestar por la situación.

El Gobierno ha culpado por las manifestaciones al principal partido opositor y a los grupos locales defensores de los Derechos Humanos y ha denunciado que todo forma parte de un plan para derrocar al Gobierno de Mnangagwa.

El mandatario convocó a principios de febrero un diálogo nacional que fue inmediatamente rechazado por el líder opositor, Nelson Chamisa, que sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales del año pasado.

Así, el opositor Por su parte, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) resaltó que sólo participará en un diálogo si es "facilitado y mediado" por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y cuenta con "garantías" de la Unión Africana (UA) y Naciones Unidas.