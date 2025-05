Medvedev dice a los líderes europeos que se metan sus planes de paz para Ucrania por su "culo pangénero"

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dimitri Medvedev, ha rechazado de plano la iniciativa de paz que están concretando los líderes europeos este sábado en la capital de Ucrania, Kiev, y ha recomendado a todos ellos que se metan sus ideas por su "culo pangénero".

El presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, han ofrecido un alto el fuego de 30 días de duración "total e incondicional" a partir del lunes. Si Rusia lo rechaza, han explicado, adoptarán nuevas sanciones contra Moscú, una circunstancia que ha enfurecido a Medvedev.

El expresidente, reconvertido ahora en uno de los portavoces más agresivos del Kremlin, ha acusado a todos ellos de haber ido a Kiev para "soltar amenazas contra Rusia" en lugar de "discutir la paz".

"Están planteando o bien una tregua para dar un respiro a esas hordas de Banderitas", ha indicado en una referencia histórica al líder de extrema derecha ucraniano Stepan Bandera, "o bien la imposición de nuevas sanciones".

"¿Creéis que sois muy listos? Pues metéos esos planes de paz por vuestro culo pangénero", ha zanjado Medvedev en un mensaje publicado en inglés en su cuenta de la red social X.

También este sábado, ya en su cuenta de Telegram, Medvedev ha señalado que la visita de los líderes europeos a Ucrania ha sucedido sin incidentes y sin veladas amenazas de por medio como la vertida la semana pasada por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien dijo que no podía garantizar la seguridad de los asistentes al desfile en Moscú del Día de la Victoria.

"Me pregunto que haría ese piojo del tifus con la nariz llena de cocaína si le dijéramos que nuestro país 'no puede garantizar' la seguridad de los líderes europeos en Kiev. Rata", ha escrito Medvedev. "Nuestro Ejército, a diferencia de los bastardos de Bandera, no se involucra en el terrorismo", ha remachado.