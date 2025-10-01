Meloni cuestiona que la prioridad de la flotilla a Gaza sea "el sufrimiento de los palestinos"

COPENHAGUE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha puesto en duda que la "prioridad" de la Global Sumud Flotilla, que se dirige a Gaza para entregar ayuda humanitaria, sea "el sufrimiento de los palestinos" habida cuenta de que han rechazado canalizar la asistencia que transportan por otras vías y siguen adelante con la iniacitiva pese al plan para la Franja anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En declaraciones a su llegada a la reunión informal de líderes europeos en Copenhague, Meloni ha dicho no entender por qué la flotilla sigue adelante y avanza hacia la zona de exclusión decretada por Israel. "Es extremadamente delicado, ante una posibilidad que sería histórica", en referencia a la propuesta de Trump, "insistir en una iniciativa que tiene márgenes de peligrosidad e irresponsabilidad".

La 'premier' italiana, que en los últimos días se ha mostrado muy crítica con los integrantes de la flotilla tras rechazar las varias propuestas formuladas por el Gobierno italiano para hacer llegar la ayuda que transporta por otras vías, ha destacado que "lo que está haciendo y diciendo España" es lo mismo que está diciendo Italia.

En su opinión, "una iniciativa que decía nacer por una cuestión humanitaria" se ha descubierto que "era para forzar un bloqueo naval y se ha convertido en otra cosa". "Si hubiera sido por razones humanitarias se habrían acogido las múltiples propuestas hecha para entregar la ayuda de forma segura", ha subrayado.

Para Meloni, "esperar mientras hay una negociación de paz es quizá lo más útil que se puede hacer para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, pero quizá el sufrimiento del pueblo palestino no era la prioridad", ha rematado.