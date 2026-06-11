Meloni defiende que la UE estudie sanciones contra Irán "si persiste en el camino equivocado"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una intervención parlamentaria. - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia / Agf

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha reclamado este jueves que la Unión Europea haga oir su voz en la crisis en Oriente Próximo y, aunque ha dicho apoyar las negociaciones con Irán para el cese de la hostilidades, ha señalado que el bloque tiene que estudiar sanciones contra Irán "si persiste en el camino equivocado".

"En el Consejo Europeo, trabajaremos para garantizar que la Unión exprese una posición común, seria y creíble. Europa dispone de los medios para hacer oír su voz, empezando por el régimen de sanciones", ha señalado en declaraciones en el Parlamento, en las que ha señalado que la UE tiene que estar preparada para acompañar la situación en Irán.

"Si Irán demuestra con hechos que desea retomar una senda seria, verificable y constructiva, Europa debe estar preparada para acompañar ese proceso con una flexibilización gradual y reversible, pero también rápida, de las sanciones. Si Teherán persiste en el camino equivocado: amenazando la libertad de navegación, lanzando ataques, apoyando a milicias, violando las obligaciones internacionales, entonces la UE debe estar preparada para aumentar la presión, incluso mediante nuevas medidas específicas", ha reflexionado en una intervención recogida por el diario 'La Stampa'.

En todo caso, Meloni ha defendido el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ahora en la cuerda floja por el intercambio de ataques militares de los últimos días, insistiendo en que hay que "evitar una mayor escalada de la crisis y crear las condiciones para que el debate vuelva a la senda política y diplomática".

"Seguimos apoyando el delicado diálogo entre Estados Unidos e Irán y los importantes esfuerzos de facilitación llevados a cabo por varios países, en particular Qatar y Pakistán", ha dicho, para recalcar que el proceso es "frágil" y que las cuestiones pendientes "son numerosas y complejas".

En este sentido, ha subrayado que las negociaciones "aún son posibles" pese a la escalada en aumento en la región. Meloni en todo caso ha incidido en que Italia no se queda de brazos cruzados mientras tanto y que trabaja para la reapertura del paso de Ormuz, un bloqueo que considera "inaceptable".

"La libertad de navegación es un bien común mundial y no puede someterse a la lógica del chantaje. Permitir que alguien decida quién puede y quién no puede pasar por un nudo marítimo clave significaría abrir la puerta a un mundo en el que las principales rutas marítimas se conviertan en instrumentos de presión política o coerción militar", ha avisado la dirigente italiana.

La crisis en Oriente Próximo vive un segundo día consecutivo de ataques cruzados entre Washington y Teherán, una situación que ha llevado a Irán a alertar de que los últimos bombardeos estadounidenses "dejan prácticamente inútil" el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril.