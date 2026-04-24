Meloni, sobre que EEUU plantee suspender a España de la OTAN: No es positivo, la OTAN debe permanecer unida

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibida por el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE en Nicosia. - ALEX MITA / EUROPEAN UNION

NICOSIA 24 Abr. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la importancia de que la OTAN permanezca "unida" dado el contexto internacional, por lo que ha dicho que no ve positivo tensiones como la idea en un informe interno del Pentágono que apunta la posibilidad de suspender como miembro a España como castigo por no cooperar en operaciones estadounidenses.

"No (lo veo) positivamente. Pienso que la OTAN debe permanecer unida, es un elemento de fuerza que tenemos en este contexto y tenemos que trabajar para reforzar la OTAN", ha declarado la mandataria italiana a la prensa en la capital chipriota Nicosia, al ser preguntada por la controversia que afecta a España.

Meloni, que ha indicado también que no ha hablado recientemente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la última polémica por las palabras cruzadas a cuenta del papa, ha insistido en sus declaraciones en la importancia de la unidad, sin valorar más allá la polémica.

"Debemos trabajar para reforzar la OTAN y para reforzar la columna europea de la OTAN, que es lo que estamos haciendo ahora. Una columna que claramente debe ser complementaria a la americana", ha zanjado.

LA OTAN ACLARA QUE SU TRATADO NO PREVÉ LA SUSPENSIÓN DE UN MIEMBRO

La propia OTAN se ha pronunciado al respecto a través de un portavoz que, en declaraciones a Europa Press, ha aclarado que la Alianza Atlántica no prevé en su Tratado la posibilidad de suspender, expulsar ni limitar la participación de los aliados.

La única posibilidad de que un Estado miembro pueda dejar de forma parte de la Alianza Atlántica es a voluntad propia, tal y como recoge el artículo 13 del Tratado de Washington, que explica que "cualquiera de las partes podrá dejar de ser parte" un año después de "haber notificado su denuncia al Gobierno de Estados Unidos".

Tras las filtraciones que apuntan a los planes de Washington de tantear el terreno para la expulsión de España de la OTAN, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia al asunto defendiendo que no ha recibido queja formal de parte de la Administración de Donald Trump y reivindicando que España es un socio "leal" que cumple con sus obligaciones con la alianza atlántica.

"Nosotros no trabajamos sobre e-mails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional", ha zanjado Sánchez este mismo viernes, al ser preguntado por ello también en la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran en Nicosia.