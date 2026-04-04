Meloni llama al diálogo regional durante su visita a Qatar en busca de acuerdos energéticos en el golfo Pérsico

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. - EMIRATO DE QATAR

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha proseguido este sábado en Qatar con un mensaje de reconciliación su gira regional por los países del golfo Pérsico para acordar nuevos pactos energéticos que sirvan de garantía contra la crisis desatada por la guerra de Irán.

En el encuentro mantenido con el emir Tamim bin Hamad al Thani en el Palacio de Lusail, ambos han resaltado la importancia de "trabajar para la desescalada y priorizar el diálogo político y la diplomacia como la mejor vía para contener la crisis actual en Oriente Próximo y sus repercusiones en la energía y las cadenas de suministro, así como para salvaguardar la seguridad energética en la región".

Ambos han revisado la cooperación bilateral entre ambos países y estudiado formas de desarrollo en diversos ámbitos, "en particular en la economía y la energía".

Tras visitar Arabia Saudí el pasado viernes, Meloni proseguirá su gira con su próxima visita a Emiratos Árabes Unidos, tercera parada de su viaje, para reunirse con el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan.