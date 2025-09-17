Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar la ciudad de Gaza

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado este miércoles que Roma no puede apoyar la nueva ofensiva militar del Ejército israelí para ocupar la ciudad de Gaza y ha catalogado de "desproporcionados" los ataques sobre el enclave palestino.

"La reacción decididamente desproporcionada de Israel está provocando un número inaceptable de víctimas civiles, una situación que solo puede empeorar con la ocupación de la ciudad de Gaza", ha dicho desde la ciudad de Ancona, en el centro del país.

Meloni ha resaltado además que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "todavía hoy se niega a liberar a los rehenes". "Intentamos construir la paz con respuestas, no solo con consignas", ha agregado durante un acto celebrado para apoyar la candidatura de Francesco Acquaroli a la Presidencia de la región de Las Marcas.

Israel lanzó este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.