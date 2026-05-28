Meloni pide flexibilidad a Bruselas: "No podemos decirles a los ciudadanos que el dinero es solo para defensa"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una reciente rueda de prensa en Roma. - Europa Press/Contacto/Emanuela Vertolli

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este jueves que la Comisión Europea extienda el enfoque flexible que ha tenido con respecto al gasto militar y facilite las medidas necesarias en materia energética para hacer frente a las repercusiones económicas de la crisis en el estrecho de Ormuz.

"No podemos decirles a los ciudadanos que el dinero es solo para defensa, y lo digo como alguien que apoya firmemente la necesidad de que Italia y Europa hagan más para defenderse", ha subrayado en una entrevista en la cadena italiana Canale 5.

Meloni ha reivindicado que, ante la crisis en el golfo Pérsico, los gobiernos europeos por separado no deben asumir la respuesta "con herramientas ordinarias". "Italia ha pedido a la Comisión Europea que extienda la flexibilidad ya concedida para el gasto en seguridad y defensa para incluir las inversiones necesarias para mitigar el impacto que esta crisis ya está teniendo, y que corre el riesgo de tener, aún más en las familias y las empresas", ha sostenido.

La líder italiana ha defendido así que el país trabaja para que pronto se pueda llegar a un acuerdo que devuelva la normalidad al tránsito por el paso de Ormuz. "Estamos muy comprometidos, especialmente a nivel diplomático, con este objetivo", ha dicho, si bien ha insistido en que la crisis es global y la respuesta se debe coordinar de forma europea.

De todos modos, ha señalado que "cuando le pides a otro que se encargue de tu defensa, pagas las consecuencias", incidiendo en que esto ahonda en una pérdida de autonomía y de capacidad de defender los intereses propios. "Quiero que Italia sea una nación que no tenga que agradecerle nada a nadie. Y esto, evidentemente, tiene un precio: se llama libertad", ha subrayado, para recalcar que si no se hace frente a las preocupaciones de los ciudadanos y a las empresas ante las crisis, "se corre el riesgo de dejar a esta nación sin nada que defender".