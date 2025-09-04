Meloni recalca que Italia "no enviará soldados a Ucrania" tras la reunión de los países aliados

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia - Europa Press/Contacto/Massimo Paolone

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recalcado este jueves ante el resto de miembros de la Coalición de Voluntarios que Italia "no enviará soldados a Ucrania", pese a que ha abierto la puerta a colaborar en las futuras garantías de seguridad, "en caso de alto el fuego", con medidas de vigilancia y formación de tropas ucranianas.

El Gobierno italiano ha indicado en un comunicado que Meloni ha vuelto a plantear ante los países aliados de Kiev la creación de un mecanismo de seguridad "inspirado" en el Artículo 5 del tratado de la OTAN, que consagra la defensa colectiva dentro de dicha alianza, "como elemento clave del componente político de las garantías de seguridad".

Estas garantías "sólidas y creíbles" deben implicar también, según Roma, un "espíritu de colaboración" entre Europa y Estados Unidos, algo sobre lo que varios líderes europeos, entre ellos Meloni, han tenido la oportunidad de hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, en una reunión telemática más reducida al término de la cita de la Coalición de Voluntarios.

El Ejecutivo italiano ha abogado en este sentido por combinar los esfuerzos diplomáticos con el mantenimiento del apoyo a Ucrania y la "presión colectiva" sobre Rusia, lo que abre la puerta a nuevas sanciones en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no dé pasos hacia la paz.

El Gobierno de Meloni no ha aludido en su nota a la voluntad ya concretada de 26 países para participar en una futura fuerza de apoyo a Ucrania en caso de alto el fuego. Según el presidente francés, Emmanuel Macron, implicará un despliegue "por tierra, mar y aire", aunque ha evitado desvelar países o capacidades para no dar pistas pistas al Kremlin.