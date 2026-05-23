Al menos 13 detenidos en una operación policial contra el principal partido de la oposición en Turquía

Ozgur Ozel, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mehmet Masum Suer

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han sido detenidas en las últimas horas en Turquía durante una operación ordenada por la Fiscalía del país contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP), la principal formación opositora del país, ahora descabezada por orden judicial.

La operación confirmada por los fiscales ha tenido lugar en medio de una investigación sobre posibles "injerencias" para "influir" en el voto de los delegados al ya anulado 38º Congreso Ordinario del CHP, que concluyó con la declaración de liderazgo de Ozel.

ONG especializadas en el derecho Internacional como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que los tribunales han actuado como instrumentos políticos como parte de los esfuerzos del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, para marginar a la principal oposición política. Otro de los grandes exponentes del CHP, Ekrem Imamoglu, se encuentra encarcelado en lo que el partido denunció como una persecución política.

El pasado jueves, el Tribunal de Apelaciones de Ankara anuló los resultados del congreso del partido en el que Ozel fue elegido presidente por irregularidades y la presión ha continuado con la macrooperación iniciada este sábado, a raíz de la orden de los fiscales contra 13 personas acusadas de "violar la Ley de Partidos Políticos", "aceptar sobornos" y "blanquear dinero procedente de actividades delictivas".

La operación se llevó a cabo en las provincias de Estambul, Ankara, Esmirna, Sanliurfa, Kilis, Kahramanmaras y Malatya. Entre los detenidos, por ejemplo, se encuentra el presidente del CHP para la provincia de Kilis, Umut Sapan, o el conductor del destacado diputado del partido opositor Veli Agbaba, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía.