Al menos 131 personas han muerto ahogadas en Francia desde el comienzo de las olas de calor el 19 de junio

Ciudadanos se refrescan en Arles (Francia) en plena ola de calor - Europa Press/Contacto/Wu Huiwo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Deportes y Juventud de Francia, Marina Ferrari, ha elevado este viernes de 90 a 131 los fallecidos por ahogamiento en todo el país desde el 19 de junio, cuando comenzaron las sucesivas olas de calor que han llevado a las autoridades a declarar la alerta roja.

La ministra ha especificado, durante una visita a Maisons-Alfort, en el departamento de Val-de-Marne, que muchas de las víctimas eran "menores de 18 años" o "mayores de 60 años", recoge 'Le Figaro'.

Francia ha declarado este viernes la alerta roja en Isla de Francia, la región de París, por segunda vez este verano, un hecho sin precedentes que llega tan solo tres semanas después de que se decretara la anterior ola de calor.

El servicio meteorológico nacional, Météo France, ha indicado que esta región, con sus 12 millones de habitantes, han quedado ahora bajo alerta máxima por segunda vez en lo que va de año, una situación histórica desde que hay datos.

Está previsto que esta alerta se extienda a partir del sábado a más de una veintena de departamentos, incluida toda la región parisina, lo que afectará a casi 22 millones de franceses. Así, todo apunta a que podrían registrarse temperaturas matutinas de entre 22 y 25ºC y máximas de hasta 40ºC, con picos de hasta 42º.

La ola de calor alcanzará su punto álgido entre el domingo y el lunes y se prolongará al menos hasta el 15 de julio, con una probable extensión de los niveles de alerta naranja y roja. Está previsto que esta nueva ola de calor finalice a partir del 16 ó 17 de julio.

A ello hay que añadir las deficiencias energéticas que acompañan a las altas temperaturas. La operadora estatal Électricité de France prevé que las altas temperaturas del río Sena limiten la producción de electricidad en la central nuclear de Nogent, en el centro del país, a partir del 14 de julio. Ayer, cabe recordar, un reactor de la central nuclear de Golfech fue apagado debido a la ola de calor.